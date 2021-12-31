В Киеве до конца суток синоптики прогнозируют густой туман. Видимость составит 200-500 м, на дорогах гололед.
Чтобы не травмироваться, пешеходов призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей – по возможности воздержаться от поездок на собственных авто.
Если же избежать поездки невозможно, водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах и следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Тем временем пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева по телефону 15-51.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что украинцев ждут погодные сюрпризы в новогоднюю ночь. По ее словам, холоднее всего будет на Востоке, а в южных регионах синоптик обещает сухую и солнечную погоду. Но днем может пойти незначительный мокрый снег.
Какой будет погода в Украине на Новый год 2022 — читайте в нашем материале.