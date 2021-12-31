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Факты / Украина

Сильный туман и гололед: киевлян просят быть осторожными на дорогах

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Сильный туман и гололед: киевлян просят быть осторожными на дорогах

В Киеве до конца суток синоптики прогнозируют густой туман. Видимость составит 200-500 м, на дорогах гололед.

Чтобы не травмироваться, пешеходов призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей – по возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

Если же избежать поездки невозможно, водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах и следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Тем временем пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева по телефону 15-51.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что украинцев ждут погодные сюрпризы в новогоднюю ночь. По ее словам, холоднее всего будет на Востоке, а в южных регионах синоптик обещает сухую и солнечную погоду. Но днем ​​может пойти незначительный мокрый снег.

Какой будет погода в Украине на Новый год 2022 — читайте в нашем материале.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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