В Киеве до конца суток синоптики прогнозируют густой туман. Видимость составит 200-500 м, на дорогах гололед.

Чтобы не травмироваться, пешеходов призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей – по возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

Если же избежать поездки невозможно, водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах и следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Тем временем пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева по телефону 15-51.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что украинцев ждут погодные сюрпризы в новогоднюю ночь. По ее словам, холоднее всего будет на Востоке, а в южных регионах синоптик обещает сухую и солнечную погоду. Но днем ​​может пойти незначительный мокрый снег.

Какой будет погода в Украине на Новый год 2022 — читайте в нашем материале.