У Києві до кінця доби синоптики прогнозують густий туман. Видимість становитиме 200-500 м, на дорогах ожеледиця.

Щоб не травмуватися, пішоходів закликають бути обережними, пересуваючись містом, а водіїв – за можливості утриматися від поїздок власними авто.

Якщо ж уникнути поїздки неможливо, водіїв просять бути максимально обачними на дорогах і дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Тим часом пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва за телефоном 15-51.

Раніше синоптик Наталя Діденко попередила, що українців чекають погодні сюрпризи у новорічну ніч. За її словами, найхолодніше буде на Сході, а у південних регіонах синоптик обіцяє суху та сонячну погоду. Проте вдень може піти незначний мокрий сніг.

Якою буде погода в Україні на Новий рік 2022 – читайте у нашому матеріалі.