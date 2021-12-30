От небольших морозов и гололедицы до оттепели и дождя с мокрым снегом – такие сюрпризы ждут украинцев в новогоднюю ночь. Синоптик Наталья Диденко дала подробный прогноз погоды на Новый год 2022 в Украине.

По ее прогнозам, в пятницу, 31 декабря, на Востоке будет холоднее всего: ночью -6 -11 градусов, днем ​​– от -1 до -6. Во второй половине дня и вечером возможен снег.

— Запад Украины завершит 2021 год самый теплой погодой, теплей даже, чем на Юге — ночью около нуля, днем ​​+1 +6 градусов! Дождь и мокрый снег, – уточнила Диденко.

В южных регионах синоптик обещает сухую и солнечную погоду, но днем ​​может пойти незначительный мокрый снег. Температура воздуха – от -2 до +4.

В центральной части, по ее словам, завтра мокрый снег, местами дождь, температура воздуха – около нуля, поэтому на дорогах гололедица.

На Севере в темное время суток -3 -8, а днем ​​- оттепель, только на Сумщине до -2 -4. Ночью и утром мокрый снег, днем ​​- без существенных осадков.

В Киеве 31 декабря ночью и утром будет мокрый снег с дождем. Однако в ближайшую ночь еще мороз до -5, а днем ​​потеплеет до +1, на дорогах гололедица.

На Новый год, 1 января, погода также будет отличаться, но везде – сильный штормовой ветер северо-западного направления.

На Востоке Диденко прогнозирует в новогоднюю ночь небольшой мороз от 0 до -5 и гололедицу на дорогах, а днем ​​потепление до нуля градусов. Ночью и утром без осадков, днем ​​- мокрый снег и дождь, ветрено.

– В западных областях 1 января будут петь птички. Ведь именно здесь запахнет весной – ожидается в новогоднюю ночь +1 +4 градуса, днем ​​+4 +8, дождь. На Юге Украины начало года будет с дождями, теплым, днем ​​– до +4 +9, – уточнила синоптик.

Тепло будет и в Центре. Ночью около нуля, днем ​​+1 +5. Периодически будет идти дождь, местами с мокрым снегом.

На Севере ночью ожидается преимущественно дождь, днем ​​без осадков. Ночью 1 января около 0 градусов, днем ​​+1 +6.

В Киеве в новогоднюю ночь около нуля, преимущественно дождь, а днем ​​потеплеет до +3 +6, местами дождь, порывистый ветер.