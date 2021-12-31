У пленного военнослужащего Павла Корсуна, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в ОРДО, в любой момент может произойти воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга.

Такое тревожное заявление сделала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– Павел имеет хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции. Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек, – бьет тревогу омбудсмен.

Оказывается ли ему нужная медицинская помощь, неизвестно, потому что представители оккупационной администрации РФ в ОРДО не позволяют родным видеться с Павлом.

– Такие действия в отношении Павла Корсуна являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в частности Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны, дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 1977 года и Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года, – подчеркивает Людмила Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады просит руководство Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Павла Корсуна, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

– Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи, – отметила она.

Что известно о Павле Корсуне

Павел Корсун – старший солдат 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

С 31 мая 2016 года нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

22 мая 2019 года его и еще семерых военнослужащих незаконно задержали в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта Березовое-2 в рамках выполнения задания.

Пять из них – Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду – освободили в рамках обмена.

Роман Беспалый до своего освобождения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой.

В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук.

В июне 2019 года Павел Корсун был приговорен так называемым “судом” в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы “диверсионную деятельность”.

Источник: Людмила Денисова