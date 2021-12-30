Омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность из-за критического состояния здоровья политзаключенного Григория Синченко, незаконно удерживаемого в подвале СИЗО временно оккупированного Донецка.

Она уточнила, что жестокие пытки привели к попытке самоубийства политзаключенного.

Денисова рассказала, что Синченко – коренной житель Донецка. Он был студентом симферопольского университета, учился на политолога, но после временной оккупации Крыма отказался писать заявление на перевод в российский ВУЗ, из-за чего его отчислили.

В 2016 году Григорий Синченко приехал в Донецк для того, чтобы восстановить документы по инвалидности, так как у него с самого детства есть заболевание позвоночника.

2 декабря 2016 его задержали неизвестные вооруженные люди по обвинению в работе на пользу Украины.

– Григорий пережил жестокие пытки: его подвешивали за наручники, избивали до потери сознания и пропускали через тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток он получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез. Григория удалось освободить во время большого обмена в декабре 2017. Однако парень решил отомстить за все, что пришлось пережить в плену и снова поехал в Донецк, – сообщила она.

В октябре 2019 года, вернувшись в Донецк, Синченко устроил акцию против пыток и взорвал станцию сотового оператора Феникс.

Видео произошедшего он выложил в YouTube, подписав: “Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи”.

– Григория сразу же задержали сотрудники так называемого Министерства государственной безопасности в ОРДО и он во второй раз оказался в плену. В конце мая 2020 года парню удалось сбежать из донецкого изолятора временного содержания, но через месяц его снова задержали, – рассказала Денисова.

Она уточнила, что теперь Григорий Синченко фактически в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации.

Фото: Людмила Денисова