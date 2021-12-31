У полоненого військовослужбовця Павла Корсуна, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 в ОРДО, будь-якої миті може статись запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку.

Таку тривожну заяву зробила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Павло має хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит, який будь-якої миті може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції. Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок, – б’є на сполох омбудсмен.

Чи надається йому потрібна медична допомога, невідомо, тому що представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Павлом.

– Такі дії стосовно Павла Корсуна є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій 1949 року про правила ведення війни, додаткових протоколів до Женевських конвенцій від 1977 року та Європейської конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року, – наголошує Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради просить керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново відвідати Павла Корсуна, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

– Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги, – зазначила вона.

Що відомо про Павла Корсуна

Павло Корсун – старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Із 31 травня 2016 року ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців незаконно затримали в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту Березове-2 в межах виконання завдання.

П’ятьох із них – Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду – звільнили в межах обміну.

Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки.

У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордейчук.

У червні 2019 року Павла Корсуна було засуджено так званим “Верховним судом” в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито “диверсійну діяльність”.

Джерело: Людмила Денісова