Армия Украины недостаточно финансирована и вооружена, она не готова будет остановить Россию в случае полномасштабного вторжения, хотя и стала сильнее, чем была в 2014 году, написано в аналитической статье американского издания Bloomberg.

— Вооруженные силы Украины гораздо сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять аннексии Крыма с Россией. Но нехватка оружия от Запада и нехватка средств на дому оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые им понадобятся в условиях интенсивного конфликта, — говорится в издании.

Издание приводит слова оппозиционного народного депутата Сергея Рахманина о том, что в бюджет закладывалась покупка только половины необходимых бронежилетов, в списке не хватало винтовок и шлемов, зато был запрос на дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации.

— У меня возник вопрос: хорошо, допустим, завтра начинается война, — вам действительно нужны эти вещи, — сказал Рахманин.

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборонные закупки на 2021 год составил 23 миллиарда гривен ($838 млн), на 2022 год – 28 млрд грн.

При этом Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов, что вдвое больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине.

Аналитик по вопросам обороны Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что если в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия лишь небольшую часть номинальной силы в 120 000 военнослужащих и очень скудный запас техники, то сейчас она способна развернуть большую часть своих 205 00 военнослужащих. рабочее оборудование, хоть и часто устаревшее.

Американское издание считает, что в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей может обеспечить защиту Украины.

До сих пор запросы Киева на такие дорогие товары как системы противовоздушной и противоракетной обороны остались без ответа.

Издание пишет, что США составили новый пакет помощи, включающий противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитное вооружение и поддержку кибер-возможностей Украины. По данным источников, президент Джо Байден подписал подобный план.