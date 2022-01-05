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Факты / Украина / Политика

Боррель на Донбассе: России не избежать последствий, если нападет на Украину

Валентина Летяк редактор ленты
Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита на Донбасс заверил, что любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену для России.

Он заявил об этом в Станице Луганской во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

– Мы видим, что сейчас есть угроза того, что конфликт на границе Украины может перейти на более глубокий уровень. Поэтому в ближайшие дни состоится заседание глав МИД и Минобороны стран-членов ЕС, а также состоятся переговоры между РФ, США и НАТО, – сообщил евродипломат.

По его словам, сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности.

– Главный вопрос, который нас беспокоит – это снижение напряжения. Это должно происходить как путем переговоров, которые состоятся в ближайшее время, так и путем твердых заявлений по поводу нашей неизменной поддержки Украины. Наша позиция жесткая: любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену, – подытожил Боррель.

Перед переговорами РФ и США на следующей неделе в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина — НАТО.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заседание запланировано на 10 января.

Он подчеркнул, что факт его проведения свидетельствует о соблюдении принципа, что ничто не может решаться об Украине без участия Украины.

Фото: Dreamstime

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