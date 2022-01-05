Армія України недостатньо фінансована та озброєна, тому у разі війни лише масивний приплив сучасної зброї від західних покровителів може забезпечити захист України, написано в аналітичній статті американського видання Bloomberg.

– Збройні сили України набагато сильніші та краще підготовлені, ніж у 2014 році, коли вони не змогли протистояти анексії Криму Росією. Але нестача зброї від Заходу та нестача коштів удома залишили війська без значних запасів базових речей, які їм знадобляться в умовах інтенсивного конфлікту, – йдеться у публікації.

Видання наводить слова опозиційного народного депутата Сергія Рахманіна про те, що до бюджету закладалася покупка лише половини необхідних бронежилетів, у списку не вистачало гвинтівок та шоломів, натомість був запит на дорогі вафельні рушники та радянське обладнання для виявлення радіації.

– У мене виникло запитання: добре, припустимо, завтра починається війна – вам справді потрібні ці речі? – запитує Рахманін.

Видання зазначає, що бюджет України на оборонні закупівлі на 2021 рік становив 23 млрд грн ($838 млн), на 2022 рік – 28 млрд грн.

При цьому Росія витрачає на закупівлі близько 40% свого оборонного бюджету, що перевищує $60 млрд, що є вдвічі більшим в абсолютному вираженні, ніж Франція, Німеччина чи Британія, не кажучи вже про Україну.

Аналітик із питань оборони Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що якщо у 2014 році Україна могла ввести в бойові дії лише невелику частину номінальної сили в 120 000 військовослужбовців і дуже мізерний запас техніки, то зараз вона здатна розвернути більшу частину своїх 205 000 військовослужбовців і робоче обладнання, хоча і часто застаріле.

Американське видання вважає, що у разі війни лише масивний приплив сучасної зброї від західних покровителів може забезпечити Україні захист.

Досі запити Києва на такі дорогі товари, як системи протиповітряної та протиракетної оборони, залишилися без відповіді.

Видання пише, що США склали новий пакет допомоги, що включає протитанкові ракети Javelin, стрілецьку зброю, медичні комплекти та бронежилети, а також захисне озброєння та підтримку кіберможливостей України. За даними джерел, президент Джо Байден підписав такий план.