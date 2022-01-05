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Факты / Украина

Никаких решений без Украины: Кулеба анонсировал заседание Комиссии Украина-НАТО

Юлия Соколова редактор ленты
Дмитро Кулеба

На следующей неделе в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Встреча организуется перед переговорами представителей Альянса с Россией.

Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что заседание запланировано на 10 января. Кулеба подчеркнул, что факт его проведения свидетельствует о соблюдении принципа, что ничто не может решаться об Украине без участия Украины.

– Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии, – отметил министр.

Как проинформировала пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, в понедельник, 10 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг примет Дмитрия Кулебу, а также будет участвовать в заседании Комиссии НАТО-Украина.

Кроме того, запланирована совместная пресс-конференция.

НАТО

Как известно, Комиссия Украина-НАТО является высшим органом, который принимает решения по развитию отношений между нашим государством и Альянсом. Она была создана в соответствии с Хартией об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в июле 1997 года.

В рамках комиссии обычно происходят консультации между членами НАТО и Украиной по вопросам безопасности.

Следует отметить, что запланированное на 10 января заседание Комиссии состоится за два дня до переговоров представителей Альянса и России. Как известно, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия запланированы на 12 января. Значительное внимание на них будет уделено ситуации вокруг Украины.

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Источник: Дмитрий Кулеба, НАТО

Фото: УНИАН

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