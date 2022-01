Участники Совета НАТО-Россия намерены обсудить на заседании 12 января несколько важных тем. Среди них – европейская безопасность и наращивание войск РФ возле границ Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, особое внимание будет уделено ситуации вокруг Украины.

I’ve convened #NATO—#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us.

