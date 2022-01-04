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Совет НАТО-Россия обсудит безопасность Европы и ситуацию возле границ Украины — Столтенберг

Юля Захарченко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Участники Совета НАТО-Россия намерены обсудить на заседании 12 января несколько важных тем. Среди них – европейская безопасность и наращивание войск РФ возле границ Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, особое внимание будет уделено ситуации вокруг Украины.

— Я созвал на 12 января Совет НАТО – Россия, чтобы обсудить темы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию в Украине. Также обсудим темы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью, понижением рисков. Все мы заинтересованы в реальном диалоге, – убежден Столтенберг.

Совет НАТО – РФ

Совет НАТО – Россия запланирован на 12 января 2022 года. На заседании участники планируют обсудить ряд важных для мира тем.

В частности, речь идет о безопасности в Европе и ситуации вокруг границ Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог Североатлантического альянса с Российской Федерацией необходим.

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Фото: Depositphotos

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