Наступного тижня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Зустріч організовують перед перемовинами представників Альянсу із Росією.

Про це поінформував у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що засідання заплановано на 10 січня. Кулеба наголосив, що факт його проведення свідчить про дотримання принципу, що ніщо не може вирішуватися про Україну без участі України.

– Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії, – зазначив міністр.

Як поінформувала речниця Альянсу Оана Лунгеску, у понеділок, 10 січня, генсек НАТО Єнс Столтенберг прийме Дмитра Кулебу, а також візьме участь у засіданні Комісії НАТО-Україна.

Крім того, запланована спільна прес-конференція.

Як відомо, Комісія Україна-НАТО – це найвищий орган, який ухвалює рішення щодо розвитку відносин між нашою державою та Альянсом. Вона була утворена відповідно до Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в липні 1997 року.

У рамках комісії зазвичай відбуваються консультації між членами НАТО та Україною щодо питань безпеки.

Варто зазначити, що заплановане на 10 січня засідання Комісії відбудеться за два дні до переговорів представників Альянсу та Росії. Як відомо, перемовини в рамках Ради НАТО-Росія заплановані на 12 січня. Значну увагу на них буде приділено ситуації довкола України.

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Джерело: Дмитро Кулеба, НАТО