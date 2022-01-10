Погода в Украине с 10 по 14 января будет преимущественно солнечной и морозной. К концу недели столбики термометров ночью опустятся местами даже до -16°.

Погода в понедельник, 10 января

В первый день недели территорию страны будут укрывать облака. Температура воздуха составит до -3° на Севере и Западе. Небольшой дождь со снегом и до +3° днем предполагается в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На один-два градуса теплее будет в Центре. А в Крыму синоптики прогнозируют даже до +11°.

Погода во вторник, 11 января

Порадует солнце украинцев уже во вторник. Переменная облачность будет во всех регионах страны. А дождь со снегом, который укрывал Харьковскую, Луганскую и Донецкую области 10 января, сменится на мокрый снег.

Ночью температура воздуха там составит до -3° (в Харькове).

Ночные -7° синоптики прогнозируют для северных, западных и центральных регионов.

Во вторник станет прохладнее и в Крыму – до +4° днем и до -3° ночью.

Погода в среду, 12 января

В среду в Украине морозы усилятся, однако переменная облачность будет сохраняться. Снег, согласно прогнозу Укргидрометцентра, кроме восточных регионов, будет укрывать также Сумскую область.

Днем на Севере морозы будут составлять до -11° днем и до -14° ночью. На один-три градуса будет теплее днем на Западе и на два-три – в Центре.

Максимальные морозы на Востоке будут в Харьковской области – до -6°.

Погода в четверг, 13 января

В четверг снег с Востока переместится в северные, центральные и отдельные западные области. Солнечно будет только на Западе и Юге.

Самый морозный день будет в Киевской области – до -10°. А наиболее “тепло” по сравнению с другими регионами будет в Луганской области – до -3°. Меньше на градус будет даже в Крыму – до -4°.

Погода в пятницу, 14 января

Снег прекратится во всех областях в пятницу, однако ночные морозы усилятся. 14 января наиболее холодным регионом станет Сумская область. Ночью столбики термометров там опустятся до -16°.

Кое-где до -15 ночью будет на Севере, Западе, Востоке и в Центре.

Эпицентром холода среди южных областей станет Одесская область – до -10°.

Согласно прогнозу погоды на январь 2022 года от Укргидрометцентра, средняя месячная температура в Украине ориентировочно составит от -1° до -5°, в Крыму – от 0° до +1°.

Такие показатели, отмечают синоптики, близки к климатической норме.