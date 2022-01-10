Погода в Україні з 10 до 14 січня буде переважно сонячною та морозною. До кінця тижня стовпчики термометрів уночі опустяться подекуди навіть до -16°.

Погода в понеділок, 10 січня

У перший день тижня територію країни вкриватимуть хмари. Температура повітря становитиме до -3° на Півночі та Заході. Невеличкий дощ із снігом та до +3° удень передбачається в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

На один-два градуси тепліше буде в Центрі. А в Криму синоптики прогнозують навіть до +11°.

Погода у вівторок, 11 січня

Потішить сонце українців вже у вівторок. Мінлива хмарність буде в усіх регіонах країни. А дощ зі снігом, який вкривав Харківську, Луганську та Донецьку області 10 січня, зміниться на мокрий сніг.

Уночі температура повітря там становитиме до -3° (у Харкові).

Нічні -7° синоптики прогнозують для північних, західних та центральних регіонів.

У вівторок стане прохолодніше і в Криму – до +4° удень та до -3° уночі.

Погода у середу, 12 січня

У середу в Україні морози посиляться, однак мінлива хмарність зберігатиметься. Сніг, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, крім східних регіонів, вкриватиме також Сумську область.

Удень на Півночі морози становитимуть до -11° удень та до -14° уночі. На один-три градуси буде тепліше вдень на Заході та на два-три – у Центрі.

Максимальні морози на Сході будуть у Харківській області – до -6°.

Погода в четвер, 13 січня

У четвер сніг із Сходу переміститься до північних, центральних та окремих західних областей. Сонячно буде лише на Заході та Півдні.

Найбільш морозний день буде в Київській області – до -10°. А “найтепліше” порівняно з іншими регіонами буде в Луганській області – до -3°. Менше на градус буде навіть у Криму – до -4°.

Погода в п’ятницю, 14 січня

Сніг припиниться в усіх областях в п’ятницю, проте нічні морози посиляться. 14 січня найбільш холодним регіоном стане Сумська область. Уночі стовпчики термометрів там опустяться до -16°.

Подекуди до -15 уночі буде на Півночі, Заході, Сході та в Центрі.

Епіцентром холоду серед південних областей стане Одеська область – до -10°.

Згідно з прогнозом погоди на січень 2022 року від Укргідрометцентру, середня місячна температура в Україні орієнтовно становитиме від -1° до -5°, у Криму – від 0° до +1°.

Такі показники, зазначають синоптики, є близькими до кліматичної норми.