Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на январь 2022 года, согласно которому средняя месячная температура по Украине ожидается на уровне от -1 до -5 градусов, в Крыму – от 0 до +1 градуса.

Синоптики уточнили, что такая температура близка к климатической норме.

Как следует из данных многолетних наблюдений, в январе средняя месячная температура воздуха может составлять от 0 до -6 градусов, в Крыму – от -1 до +4.

При этом абсолютный минимум температуры воздуха в январе составил от -23 до -39,9 градусов мороза. Местами, в Черниговской и Луганской областях бывало до -40…-41,9 градусов. В Крыму максимально низкая температура фиксировалась на уровне -13…-22 градусов.

Абсолютным максимумом температуры воздуха по Украине стало +8…+18 градусов тепла. В Крыму – до +21 градуса.

Среднемесячное количество осадков по стране составляет 26-55 мм. В Крыму, на Закарпатье и в высокогорье Карпат – до 125 мм.

Ранее синоптики сообщали, что в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима.

Начиная с 20 декабря среднесуточная температура в столице держится на уровне ниже 0 градусов.