В течение суток 11 января российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстрелял украинские позиции в сторону Новотошковского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают соболезнования его родным и близким.

Украинские защитники открыли огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрел.

По состоянию на 07.00 12 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

10 января на Донбассе погибли еще двое военнослужащих. Украинские бойцы также получили ранения, несовместимые с жизнью, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: Штаб ООС