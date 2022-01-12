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Факты / Украина

На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный

Татьяна Забожко редактор ленты
Військовий

В течение суток 11 января российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстрелял украинские позиции в сторону Новотошковского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают соболезнования его родным и близким.

Украинские защитники открыли огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрел.

По состоянию на 07.00 12 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

10 января на Донбассе погибли еще двое военнослужащих. Украинские бойцы также получили ранения, несовместимые с жизнью, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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