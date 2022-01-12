Упродовж доби 11 січня російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Ворог обстріляв українські позиції у бік Новотошківського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють співчуття його рідним і близьким.

Українські захисники відкрили вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, щоб змусити противника припинити обстріл.

Станом на 07.00 12 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

10 січня на Донбасі загинули ще двоє військовослужбовців. Українські бійці також дістали поранення, несумісні з життям, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

Джерело: Штаб ООС