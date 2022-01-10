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Факты / Украина / Общество

На Донбассе погибли двое украинских военных – штаб ООС

Юля Захарченко редактор ленты
військові

На Донбассе погибли двое военнослужащих. Украинские бойцы взорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выразили искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину.

В штабе ООС подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По данным штаба ООС, российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

Враг открывал огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В настоящее время подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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