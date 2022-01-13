Погода на вихідні в Україні буде переважно сонячною та без істотних опадів. Лише в окремих областях уночі в суботу та неділю можливий сніг.

Після потепління на Старий Новий рік, 14 січня, морози посиляться вночі в неділю.

У суботу, 15 січня, на території всієї країни буде незначна хмарність.

На Півночі “найтеплішим” регіоном стане Житомирщина – до +3°.

На Заході такі ж температурні показники будуть у Львівській та Волинській областях, а в Центрі – на Вінничині.

Від -1 до +1° стовпчики термометрів показуватимуть на Сході. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, уночі там прогнозується мокрий сніг.

На Півдні мокрий сніг уночі вкриватиме Запорізьку та Херсонську області. У решті регіонів – без істотних опадів і вдень, і вночі.

Найвища температура повітря в країні в суботу буде в Одеській області. Там синоптики прогнозують до +6°.

У неділю, 16 січня, морози посиляться.

Так, на Півночі, у Сумській області, стовпчики термометрів опустяться до -4° удень. Уночі, згідно з прогнозом, має бути до -7° та сніг.

Сніг уночі та до -7° має бути й на Сході.

У Центрі сніг уночі йтиме в Полтавській області, а на Півдні – у Дніпропетровській.

Одеса 16 січня буде не єдиним порівняно найбільш теплим регіоном країни. До +4° удень буде й на Заході, у Чернівецькій області. А найбільш морозно буде вночі в Закарпатській області – до -8°.

Згідно з прогнозом завідувачки відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, температура повітря в січні та лютому 2022 року може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років.

Однак кількість днів із сильними морозами до -20° у 2022 році залишиться незмінною.