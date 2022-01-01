Температура воздуха в январе и феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.
Такой прогноз озвучила заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По ее словам, в этот период 30 лет назад зима в Украине была достаточно теплой.
Однако количество дней с сильными морозами до -20° в 2022 году останется неизменным.
– Если говорить о научных сезонных прогнозах, то мы можем сказать только, будет ли сезон теплее или холоднее по сравнению с многолетними данными за этот период, – объясняет Вера Балабух.
Напомним, что ранее в комментарии Фактам ICTV заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института отметила, что сейчас все больше заметна тенденция к повышению температуры зимой.
На значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало строгой. Это происходит даже на Востоке, где зимы обычно наиболее суровы.
В дальнейшем, по словам Веры Балабух, такие тенденции будут только усиливаться.
Самый точный прогноз, какой будет погода на Новый год, украинцы смогут узнать за три дня до его наступления.
Источник: Общественное интерактивное телевидение