В настоящее время тренируют бойцов территориальной обороны Киева на случай российской агрессии. Задача – максимально наладить взаимодействие в подразделении.

Территориальная оборона – подразделение, состоящее из гражданских людей. Записаться туда через военкомат может каждый. А дальше раз в неделю участвовать в тренировках. В итоге все привыкают к нагрузкам и дисциплине.

Но что делать гражданским, которые не пошли в армию или не записались в терроборону? Как выжить в условиях войны? Военный эксперт Антон Голобородько говорит – если вы не сражаетесь, лучше лишний раз не геройствуйте.

Надо найти укрытие, чтобы не становиться мишенью для врага и не мешать своим. Причем делать это нужно быстро. И брать с собой только то, что нужно, чтобы продержаться в ограниченных условиях хотя бы несколько дней.

Среди военных это называется тревожный чемоданчик. Вовремя собранный, он экономит время. Но что именно в нем должно быть?

— Автомобильная аптечка, термос, несколько плиток калорийного черного шоколада. Спички, сухая еда, документы, складной нож и деньги – наличка, потому что банкоматы вряд ли будут работать. Обычная зубная нить и специальный паракорд. Это элементарные вещи, но они облегчат вашу жизнь во время чрезвычайной ситуации.

Однако куда бежать и где спрятаться? Лучше всего – это родственники в далеких от боевых действий регионах, или же укрытия и бомбоубежища. Украинские города, в частности, столица, имеют большое количество исторических оборонных сооружений.

И все же прятаться – выход не лучший. В терробороне говорят, что лучше получить соответствующие знания, как действовать при военном положении, и защищать свой город от угроз.

Но чтобы получить минимальный набор боевых навыков, нужны хотя бы несколько месяцев тренировок.

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