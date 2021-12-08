Готовность к эскалации со стороны РФ: в каком состоянии украинские бомбоубежища
На фоне скопления российских войск на границах с Украиной и опасности полномасштабного вторжения со стороны России вопрос защиты гражданского населения становится очень актуальным.
Одной из составляющих его решения являются бомбоубежища.
Журналисты Фактов ICTV проинспектировали два города – прифронтовой Мариуполь и Одессу. Оказалось, что бомбоубежищ не хватает. Не лучше и ситуация с их обустройством.
• Мариуполь
На улицах Мариуполя установлено 80 приборов оповещения о чрезвычайных ситуациях. Еще почти 300 – в муниципальных учреждениях.
Как отмечают в профильной службе, в экстренных случаях они готовы оповещать население и по трем местным радиостанциям. Однако для полумиллионного города этого мало. На большее же – не хватает финансирования.
– Первоочередная задача у нас – социальные объекты, учреждения и организации, а также детские учебные заведения, — отметил и.о. начальника отдела гражданской защиты Мариупольского городского совета Сергей Анищик.
В 33-й школе Мариуполя, например, система оповещения есть. Как и хранилище, поддерживаемое в надлежащем состоянии. Дважды в год здесь проводят для учеников занятия по чрезвычайным ситуациям.
– Есть освещение. Оно (помещение хранилища, – ред.) сухое. Здесь всегда есть вода. Есть одеяла. Есть списки учеников. Есть буквы, прописанные возле скамеек, – рассказала директор школы Ирина Красноярова.
В то же время в жилых районах города ситуация хуже. Жители не знают, куда бежать в случае опасности.
Согласно данным управления гражданской защиты, всего в Мариуполе почти 26 тыс. подвалов. Но оборудованы всего 1 300. Часть же выкупили предприниматели под магазины или склады.
Но большинство как убежище – непригодны: не имеют вентиляции или минимально воды и аптечек. По словам местных чиновников, виновны в такой ситуации управляющие компании и ОСМД.
– ОСМД обязаны принимать меры, объяснять жителям, для чего необходимо финансирование, и упорядочивать подвалы, – объяснил Олег Сергеев, главный специалист отдела организации мероприятий гражданской защиты Мариупольского городского совета.
• Одесса
В более чем миллионной Одессе – только 363 специально оборудованных бомбоубежища. Они находятся преимущественно в жилых домах.
Ухаживают за ними коммунальщики. Они говорят, что последний раз проверяли бомбоубежища 1 декабря.
До начала войны на востоке Украины большинство подвалов сдавали в аренду – под склады, кафе, спортзалы или бани. Правда, все эти постройки построены еще в советское время.
– С 2015 года все защитные постройки приводились в надлежащее состояние. До этого они в течение 30 лет находились в заброшенном состоянии, – отметил заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Александр Доля.
В случае опасности найти временное убежище в Одессе можно еще почти в четырех тысячах помещений. Это паркинги, подвалы и цокольные этажи.
Правда, в новостройках, где живут тысячи людей, не зарегистрировано ни одного бомбоубежища.
Как объяснил военный обозреватель Александр Коваленко, после развала Советского Союза власти независимой Украины не видели для себя какой-либо серьезной угрозы со стороны России или стран Запада.
– Предельного внимания не уделяли строительству зданий с полноценными бомбоубежищами, – добавил Коваленко.
И похожая ситуация наблюдается по всей стране.