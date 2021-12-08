Готовность к эскалации со стороны РФ: в каком состоянии украинские бомбоубежища

На фоне скопления российских войск на границах с Украиной и опасности полномасштабного вторжения со стороны России вопрос защиты гражданского населения становится очень актуальным.

Одной из составляющих его решения являются бомбоубежища.

Журналисты Фактов ICTV проинспектировали два города – прифронтовой Мариуполь и Одессу. Оказалось, что бомбоубежищ не хватает. Не лучше и ситуация с их обустройством.

• Мариуполь

На улицах Мариуполя установлено 80 приборов оповещения о чрезвычайных ситуациях. Еще почти 300 – в муниципальных учреждениях.

Как отмечают в профильной службе, в экстренных случаях они готовы оповещать население и по трем местным радиостанциям. Однако для полумиллионного города этого мало. На большее же – не хватает финансирования.

– Первоочередная задача у нас – социальные объекты, учреждения и организации, а также детские учебные заведения, — отметил и.о. начальника отдела гражданской защиты Мариупольского городского совета Сергей Анищик.

В 33-й школе Мариуполя, например, система оповещения есть. Как и хранилище, поддерживаемое в надлежащем состоянии. Дважды в год здесь проводят для учеников занятия по чрезвычайным ситуациям.

– Есть освещение. Оно (помещение хранилища, – ред.) сухое. Здесь всегда есть вода. Есть одеяла. Есть списки учеников. Есть буквы, прописанные возле скамеек, – рассказала директор школы Ирина Красноярова.

В то же время в жилых районах города ситуация хуже. Жители не знают, куда бежать в случае опасности.

Согласно данным управления гражданской защиты, всего в Мариуполе почти 26 тыс. подвалов. Но оборудованы всего 1 300. Часть же выкупили предприниматели под магазины или склады.

Но большинство как убежище – непригодны: не имеют вентиляции или минимально воды и аптечек. По словам местных чиновников, виновны в такой ситуации управляющие компании и ОСМД.

– ОСМД обязаны принимать меры, объяснять жителям, для чего необходимо финансирование, и упорядочивать подвалы, – объяснил Олег Сергеев, главный специалист отдела организации мероприятий гражданской защиты Мариупольского городского совета.

• Одесса

В более чем миллионной Одессе – только 363 специально оборудованных бомбоубежища. Они находятся преимущественно в жилых домах.

Ухаживают за ними коммунальщики. Они говорят, что последний раз проверяли бомбоубежища 1 декабря.

До начала войны на востоке Украины большинство подвалов сдавали в аренду – под склады, кафе, спортзалы или бани. Правда, все эти постройки построены еще в советское время.

– С 2015 года все защитные постройки приводились в надлежащее состояние. До этого они в течение 30 лет находились в заброшенном состоянии, – отметил заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Александр Доля.

В случае опасности найти временное убежище в Одессе можно еще почти в четырех тысячах помещений. Это паркинги, подвалы и цокольные этажи.

Правда, в новостройках, где живут тысячи людей, не зарегистрировано ни одного бомбоубежища.

Как объяснил военный обозреватель Александр Коваленко, после развала Советского Союза власти независимой Украины не видели для себя какой-либо серьезной угрозы со стороны России или стран Запада.

– Предельного внимания не уделяли строительству зданий с полноценными бомбоубежищами, – добавил Коваленко.

И похожая ситуация наблюдается по всей стране.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.