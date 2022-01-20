Нині тренують бійців територіальної оборони Києва на випадок російської агресії. Завдання – максимально налагодити взаємодію в підрозділі.

Територіальна оборона – підрозділ, який складається з цивільних людей. Записатися туди через військкомат може кожен. А далі раз на тиждень брати участь у тренуваннях. У підсумку всі звикають до навантажень та дисципліни.

Але що робити цивільним, які не пішли до війська чи не записалися до тероборони? Як вижити в умовах війни? Військовий експерт Антон Голобородько каже – якщо ви не воюєте, краще зайвий раз не геройствуйте.

Треба знайти укриття, аби не ставати мішенню для ворога і не заважати своїм. Причому робити це треба швидко. І брати з собою лиш те, що потрібно, аби протриматися в обмежених умовах бодай кілька днів.

Серед військових це називається тривожна валізка. Вчасно зібрана, вона економить час. Але що конкретно в ній має бути?

– Автомобільна аптечка, термос, кілька плиток калорійного чорного шоколаду. Сірники, суха їжа, документи, складаний ніж і гроші – готівка, бо банкомати навряд чи працюватимуть. Звичайна зубна нитка та спеціальний паракорд. Це елементарні речі, однак вони полегшать ваше життя під час надзвичайної ситуації.

Але куди бігти і де сховатися? Найкраще – це родичі в далеких від бойових дій регіонах, або ж укриття й бомбосховища. Українські міста, зокрема столиця, мають велику кількість історичних оборонних споруд.

Та все ж ховатися – вихід не кращий. У теробороні кажуть: ліпше отримати відповідні знання, як діяти за воєнного стану, і боронити своє місто від загроз.

Втім, щоб отримати бодай мінімальний набір бойових навичок, треба хоча б кілька місяців тренувань.

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