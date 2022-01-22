Посол Украины призвал Германию обеспечить войска теробороны бронежилетами и шлемами

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ предоставить войскам территориальной обороны по меньшей мере 100 тыс. бронежилетов и шлемов.

– Киев ожидает от Берлина по меньшей мере 100 тыс. бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны – для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от нашествия РФ, – сообщил он.

В издании Handelsblatt подчеркнули, что в то время, как Россия стягивает все больше войск вокруг Украины, а многочисленные страны НАТО объявили, что будут поставлять оружие Киеву, все громче звучат соответствующие требования к Германии.

– Серьезность ситуации требует от правительства светофора (такое название получила новая коалиция в ФРГ, – Ред.) немедленного переосмысления и изменения курса на вопрос поставок вооружений Украине, – утверждает Мельник.

Он добавил, что Украина не остановится в попытках убедить федеральное правительство и оппозицию Германии поставить оборонительное оружие.

Мельник считает, что ввиду недавних обязательств, взятых на себя Британией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия “больше не должна оставаться в стороне”.

Он напомнил, что недавно Эстония, Латвия и Литва объявили о поставках оружия на Украину, как и другие члены НАТО ранее.

Но канцлер ФРГ Олаф Шольц снова отклонил такие требования 21 января после закрытого заседания своего коалиционного правительства.

– Киев также надеется на помощь Германии с возобновлением переговоров между Украиной и Россией. Для возобновления нормандского формата было бы очень важно, чтобы канцлер Шольц лично агитировал за это, – пояснил Андрей Мельник

Посол добавил, что президент Украины Владимир Зеленский готов “в любой момент провести прямые переговоры с президентом РФ Путиным”, однако “Москва неоднократно и резко отвергала предложение диалога и его протянутую руку”.

Мельник резюмировал, что Украина продолжит переговоры с просьбой о выделении Германией оборонительного вооружения и сказал, что надеется, что коалиция “пересмотрит свое негативное отношение с учетом ситуации острой угрозы”.

Источник: Handelsblatt

Фото: Посольство Украины в ФРГ