Посол України закликав Німеччину забезпечити війська тероборони бронежилетами та шоломами

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав ФРН надати військам територіальної оборони щонайменше 100 тис. бронежилетів та шоломів.

– Київ очікує від Берліна щонайменше 100 тис. бронежилетів і шоломів для військ територіальної оборони – для тих добровольців, які пліч-о-пліч з ЗСУ готові захищати Україну від навали РФ, – повідомив він.

У виданні Handelsblatt наголосили, що в той час, як Росія стягує дедалі більше військ навколо України, а численні країни НАТО оголосили, що поставлятимуть зброю Києву, дедалі більше звучать відповідні вимоги до Німеччини.

– Серйозність ситуації вимагає від уряду світлофора (таку назву отримала нова коаліція у ФРН, – Ред.) негайного переосмислення та зміни курсу на питання постачання озброєнь Україні, – стверджує Мельник.

Він додав, що Україна не зупиниться у спробах переконати федеральний уряд та опозицію Німеччини поставити оборонну зброю.

Мельник вважає, що через нещодавні зобов’язання, взяті на себе Британією, Канадою, Чехією та країнами Балтії, Німеччина “більше не повинна залишатися осторонь”.

Він нагадав, що нещодавно Естонія, Латвія та Литва оголосили про постачання зброї в Україну, як і інші члени НАТО раніше.

Але канцлер ФРН Олаф Шольц знову відхилив такі вимоги 21 січня після закритого засідання коаліційного уряду.

– Київ також сподівається на допомогу Німеччині з поновленням переговорів між Україною та Росією. Для відновлення нормандського формату було б дуже важливим, щоб канцлер Шольц особисто агітував за це, – пояснив Андрій Мельник.

Посол додав, що президент України Володимир Зеленський готовий “у будь-який момент провести прямі переговори з президентом РФ Путіним”, проте “Москва неодноразово і різко відкидала пропозицію діалогу та його протягнуту руку”.

Мельник резюмував, що Україна продовжить переговори з проханням про надання Німеччиною оборонного озброєння та сказав, що сподівається, що коаліція “перегляне своє негативне ставлення з урахуванням ситуації гострої загрози”.

Джерело: Handelsblatt

Фото: Посольство України у ФРН