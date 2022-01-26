Посольство США призвало американцев срочно выезжать из Украины из-за возросшей угрозы нового нападения России. Там уточнили, что ситуация “может ухудшиться без предупреждения”.

– Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Граждане США, желающие вылететь из Украины, в настоящее время имеют несколько вариантов, используя коммерческие рейсы из всех международных аэропортов Украины, – говорится в заявлении, опубликованном 26 января.

В диппредставительстве подчеркнули, что посольство остается открытым и может обрабатывать паспорта США и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды на репатриацию гражданам США, которые в настоящее время не могут позволить себе купить коммерческий билет в Соединенные Штаты.

– Если вы являетесь гражданином США или родителем несовершеннолетнего гражданина США и откладываете свой отъезд из-за супруга, не являющегося гражданином США, вашего несовершеннолетнего ребенка или у вас нет действующего проездного документа США, свяжитесь с нами, – призвали в посольстве США.

Также департамент попросил всех американских граждан в Украине заполнить специальную онлайн-форму, чтобы с ними было проще связаться.

– Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине, – сказано в сообщении.

Также на сайте посольства указано, что Украина получила четвертый уровень по путешествиям, означающим, что гражданам США не рекомендуют сюда приезжать.

Источник: посольство США