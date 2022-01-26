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Посольство США закликало своїх громадян терміново виїжджати з України через загрозу РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Посольство США в Киеве

Посольство США закликало американців терміново виїжджати з України через загрозу нового нападу Росії. Там уточнили, що ситуація “може погіршитись без попередження”.

– Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути питання про виїзд зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби. Громадяни США, які бажають вилетіти з України, наразі мають кілька варіантів, використовуючи комерційні рейси зі всіх міжнародних аеропортів України, – йдеться у заяві, опублікованій 26 січня.

У диппредставництві наголосили, що посольство залишається відкритим і може опрацьовувати паспорти США та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позички на репатріацію громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі купити комерційний квиток до Сполучених Штатів.

– Якщо ви є громадянином США або батьками неповнолітнього громадянина США та відкладаєте свій від’їзд через чоловіка (дружину), який (а) не є громадянином США, вашу неповнолітню дитину або у вас немає чинного проїзного документа США, зв’яжіться з нами, – закликали в посольстві США.

Також департамент попросив усіх американських громадян в Україні заповнити спеціальну онлайн-форму, щоб з ними було простіше зв’язатися.

– Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитись в Україні, – сказано у повідомленні.

Також на сайті посольства зазначено, що Україна отримала четвертий рівень подорожей, що означає, що громадянам США не рекомендують сюди приїжджати.

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Джерело: посольство США

Фото: Depositphotos

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