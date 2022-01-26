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Факты / Мир

США поставят в Украину новую партию помощи в сфере безопасности – Блинкен

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен у Києві

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США планируют поставить в Украину новую партию помощи в сфере безопасности в ближайшие дни.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции 26 января.

– Три партии оборонной военной помощи прибывают в Киев на этой неделе… еще больше последует в ближайшие дни, – рассказал американский госсекретарь.

Он напомнил, что за прошлый год Вашингтон поставил в Украину больше военной помощи, чем в любой другой год.

Ранее Энтони Блинкен сообщил, что не обнародуют ответы на предложения РФ по безопасности и заявил, что Вашингтон ожидает от Кремля того же.

Фото: Офис президента

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