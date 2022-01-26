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США поставлять в Україну нову партію допомоги у сфері безпеки – Блінкен

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен у Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США планують поставити в Україну нову партію допомоги у сфері безпеки найближчими днями.

Про це він розповів під час пресконференції 26 січня.

– Три партії оборонної військової допомоги прибувають до Києва цього тижня… ще більше піде найближчими днями, – розповів американський держсекретар.

Він нагадав, що за минулий рік Вашингтон поставив в Україну більше військової допомоги, ніж будь-якого іншого року.

Раніше Ентоні Блінкен повідомив, що не оприлюднить відповіді на пропозиції РФ з безпеки, та заявив, що Вашингтон очікує від Кремля того ж.

Фото: Офіс президента

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