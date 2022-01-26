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Вашингтон бачить усі ознаки того, що Росія нападе на Україну до середини лютого

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Вашингтон бачить усі ознаки того, що Росія нападе на Україну до середини лютого

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман стверджує, що Вашингтон бачить усі ознаки того, що Росія знову вторгнеться в Україну до середини лютого.

Вона уточнила, що ніхто не може знати, що думає президент Росії Володимир Путін, і висловила впевненість, що він розмірковує над різними варіантами розвитку подій.

Шерман повідомила, що невідомо, чи зробив Путін остаточний вибір.

 – Але, звичайно, ми бачимо, що є всі ознаки того, що він може використати військові сили – зараз, чи, можливо, до середини лютого. І ми всі знаємо, що розпочинаються Олімпійські ігри, церемонія відкриття яких запланована на 4 лютого, – зазначила заступник держсекретаря США під час онлайн-дискусії з президентом Естонії Керсті Кальюлайд на платформі YES 26 січня.

Раніше Венді Шерман висловила сподівання, що Російська Федерація не нападатиме знову і Україні не доведеться скористатися зброєю, наданою Америкою. При цьому вона підкреслила, що якщо Україні все ж таки доведеться на це піти, вона зможе захиститися від подальшої російської агресії.

Фото: Getty Images

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