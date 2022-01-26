Вашингтон бачить усі ознаки того, що Росія нападе на Україну до середини лютого

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман стверджує, що Вашингтон бачить усі ознаки того, що Росія знову вторгнеться в Україну до середини лютого.

Вона уточнила, що ніхто не може знати, що думає президент Росії Володимир Путін, і висловила впевненість, що він розмірковує над різними варіантами розвитку подій.

Шерман повідомила, що невідомо, чи зробив Путін остаточний вибір.

– Але, звичайно, ми бачимо, що є всі ознаки того, що він може використати військові сили – зараз, чи, можливо, до середини лютого. І ми всі знаємо, що розпочинаються Олімпійські ігри, церемонія відкриття яких запланована на 4 лютого, – зазначила заступник держсекретаря США під час онлайн-дискусії з президентом Естонії Керсті Кальюлайд на платформі YES 26 січня.

Раніше Венді Шерман висловила сподівання, що Російська Федерація не нападатиме знову і Україні не доведеться скористатися зброєю, наданою Америкою. При цьому вона підкреслила, що якщо Україні все ж таки доведеться на це піти, вона зможе захиститися від подальшої російської агресії.