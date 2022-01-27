Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о пожизненном лишении свободы экс-главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого и еще двух боевиков террористических группировок по делу об уничтожении самолета Ил-76 в аэропорту Луганска.

Таким образом, кроме Плотницкого были осуждены заместитель командира незаконного вооруженного формирования “Батальон Заря” Андрей Патрушев и командира незаконного вооруженного формирования “Витязь” Алексей Гуреев. Они осуждены по ч. 3 ст. 258 (совершение террористического акта) УК Украины.

Приговор вступил в законную силу. На данный момент сотрудники Службы безопасности Украины пытаются задержать обвиняемых и этапировать их для отбывания наказания.

Дело сбития самолета Ил-17

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находилось девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.

Только в марте 2020 года Красногвардейский районный суд Днепра приговорил указанных террористов за сбитие самолета Ил-76 к пожизненному заключению. Тогда судебный процесс проходил заочно, а само рассмотрение дела длилось более трех лет. Помимо пожизненного заключения боевиков обязали выплатить компенсацию каждой семье погибших по 500 тыс. грн морального ущерба.

После этого апелляцию на решение суда подавал адвокат семей погибших Виталий Погосян. В апелляции он пытался обжаловать часть решения, где говорится о моральном ущербе родственникам 49 погибших. Погосян настаивал, что компенсацию должно выплатить государство, а не боевики.