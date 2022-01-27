Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про довічне позбавлення волі ексватажка “ЛНР” Ігоря Плотницького та ще двох бойовиків терористичних угруповань у справі щодо збиття літака Іл-76 в аеропорту Луганська.

Таким чином, окрім Плотницького, були засуджені заступник командира незаконного збройного формування “Батальйон Заря” Андрій Патрушев та командира незаконного збройного формування “Вітязь” Олексій Гурєєв. Їх засуджено за ч. 3 ст. 258 (вчинення терористичного акту) КК України.

Вирок набрав законної сили. Наразі співробітники Служби безпеки України намагаються затримати обвинувачених та етапувати їх для відбування покарання.

Справа збиття літака Іл-17

14 червня 2014 року терористи збили український військово-транспортний літак Іл-76 при заході на посадку в аеропорту Луганська. На борту літака перебували дев’ять членів екіпажу і 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Усі вони загинули.

Лише у березні 2020 року Красногвардійський районний суд Дніпра засудив зазначених терористів за збиття літака Іл-76 до довічного ув’язнення. Тоді судовий процес проходив заочно, а сам розгляд справи тривав понад три роки. Крім довічного ув’язнення, бойовиків зобов’язали виплатити компенсацію кожній сім’ї загиблих по 500 тис. грн моральної шкоди.

Після цього апеляцію на рішення суду подавав адвокат сімей загиблих Віталій Погосян. В апеляції він намагався оскаржити частину рішення, де йдеться про моральні збитки родичам 49 загиблих. Погосян наполягав, що компенсацію має виплатити держава, а не бойовики.