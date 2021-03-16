Сбитие ИЛ-76 под Луганском: Плотницкого и двух боевиков приговорили к пожизненному заключению

В Днепре экс-главаря террористической организации “ЛНР” Игоря Плотницкого и командиров Александра Гуреева и Андрея Патрушева приговорили к пожизненному лишению свободы.

Их признали виновными в причастности к сбиванию самолета ИЛ-76 в 2014-м году, а их действия квалифицировали как террористический акт. Приговор Красногвардейский районный суд объявил заочно. Рассмотрение дела длилось более четырех лет.

На момент совершения преступления Плотницкий был командиром незаконного вооруженного формирования Заря, Патрушев — его заместителем, Гуреев — командиром незаконного вооруженного формирования Витязь. Сейчас ни один из фигурантов дела не находится на подконтрольной Украине территории.

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В июне 2014 года в небе над Луганским аэропортом боевики из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили украинский самолет ИЛ-76. На его борту было 49 человек — 40 военных и девять членов экипажа. К сожалению, никто не выжил.

Это второе уголовное производство, которое рассматривали в этом деле. В декабре прошлого года за служебную халатность осудили генерал-майора Виктора Назарова. Именно он, несмотря на данные разведки и потенциальную опасность, приказал лететь.

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