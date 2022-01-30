Погода в Україні 31 січня буде сніжною. У південних областях мокрий сніг можливий лише вночі (крім Одеської області), а вдень там прогнозується мінлива хмарність.

Швидкість вітру упродовж доби сягатиме 7-12 м/с.

На Півночі найбільш морозно буде вдень в Житомирській області – до -2°. У Києві та області і вночі, і вдень прогнозується до +1°.

На Заході в понеділок найтепліше буде вдень у Закарпатській області – до +2°.

Денна температура до +2° прогнозується й на Сході.

У центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть від -2° (у Полтаві) до +1° у Вінниці, Черкасах та Кропивницькому.

Найтепліше в перший робочий день тижня буде на Півдні. У Криму синоптики Укргідрометцентру прогнозують до +6°, в Одесі та Миколаєві – до +5°.

Погода в лютому 2022 року в Україні буде характерною для цього періоду.

Температура повітря коливатиметься від 0 до -4°. На Закарпатті, на півдні Одеської області та в Криму синоптики прогнозують до +1.

Яка кількість опадів очікується в останній місяць зими, читайте в матеріалі.