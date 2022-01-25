Погода в феврале 2022 года в Украине по основным климатическим показателям будет характерной для этого периода, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

В частности, средняя температура воздуха в последний зимний месяц ожидается в диапазоне от 0 до -4 градусов.

На Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму теплее – до +1, что близко к норме.

Относительно осадков, их месячное количество ожидается на уровне 22-40 мм, а в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма – до 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы.

На остальной территории страны – осадки в пределах нормы.

Если говорить о данных многолетних наблюдений, в феврале средняя месячная температура воздуха в Украине составляла 0 -5, в Карпатах — до -6, на юге Одесщины, в Крыму и на Закарпатье — от +1 до +4.

Минимальная температура составляла -24 -39, на Юге — от -15 до -23, а максимальная — от +12 до +20 — также в южных регионах, местами, в Винницкой области и на Прикарпатской, фиксировали +21 +24.

Среднее количество осадков в феврале составляет 22-49 мм, на Закарпатье, в Карпатах и ​​горах Крыма – до 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.

По прогнозам климатолога Веры Балабух, температура воздуха в феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.