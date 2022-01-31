Погода в Украине с 31 января по 4 февраля будет преимущественно снежной, хотя ближе к концу недели в отдельных областях возможны дожди.

Уже в четверг ветер немного стихнет, а в пятницу его скорость будет достигать не более 8 м/с.

Погода в понедельник, 31 января

В течение последнего дня января в Украине будет идти снег на Севере, Западе, Востоке и в Центре.

В южных областях прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха в Крыму местами составит до + 6°.

На остальной территории страны она будет колебаться от -1° до +5 (в Одессе и Николаеве).

Погода во вторник, 1 февраля

В первый день последнего месяца зимы снег будет идти только на Западе (в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей), а на Юге (в Одесской области) – даже дождь.

В остальных регионах страны предполагается сухая и солнечная погода.

Наиболее тепло во вторник будет опять же в Крыму – до +8°.

На Севере, Западе, Востоке и в Центре дневная температура воздуха составит от -1° до +3°, ночная – от -2° до -6°.

Погода в среду, 2 февраля

В среду осадков не предполагается на лишь на Севере и в Центре (в Черкасской и Винницкой областях).

На Западе и на Востоке, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будет идти снег, мокрый снег и мокрый снег с дождем, а на Юге он будет переходить в дождь.

В Крыму 2 февраля температура воздуха вырастет еще на градус – до +9°.

До +5° в этот день будет в Херсонской области.

На Севере температура воздуха днем местами будет опускаться до -3°, на Западе и в Центре составит до +1°.

Погода в четверг, 3 февраля

В четверг дождь со снегом останется на Востоке. На Юге так же, как и накануне, будет идти дождь. В остальных областях – переменная облачность и только ночью кое-где возможен снег.

На Севере сохранится морозная погода – до -3° днем и -8° ночью. До +1° будет на Западе и в Центре.

На Востоке столбики термометров поднимутся до +3° (в Донецкой и Луганской областях) и до +7° в Крыму.

Погода в пятницу, 4 февраля

До конца рабочей недели возможен мокрый снег лишь в отдельных областях на Западе. На остальной территории – без существенных осадков и переменная облачность.

Кроме того, 4 февраля усилятся ночные морозы.

Так, на Севере днем будет до -7°, а ночью – до -11°.

На градус “теплее” будет в центральных областях – до -6°, на два – на Востоке – до -5° и на три – на Западе – до -4°.

На Юге в пятницу температура воздуха днем будет колебаться от -1° до +1°.

Погода в феврале 2022 года в Украине должна быть характерной для этого периода.

Температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до -4°. На Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму может быть до +1.

Какое количество осадков ожидается в последний месяц зимы, читайте в материале.