Погода в Україні з 31 січня до 4 лютого буде переважно сніжною, хоча ближче до кінця тижня в окремих областях можливі дощі.

Уже в четвер вітер трохи стихне, а в п’ятницю його швидкість сягатиме не більше 8 м/с.

Погода в понеділок, 31 січня

Упродовж останнього дня січня в Україні йтиме сніг на Півночі, Заході, Сході та в Центрі.

У південних областях прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря в Криму подекуди становитиме до +6°.

На решті території країни вона коливатиметься від -1° до до +5 (в Одесі та Миколаєві).

Погода у вівторок, 1 лютого

У перший день останнього місяця зими сніг йтиме лише на Заході (у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областей), а на Півдні (в Одеській області) – навіть дощ.

У решті регіонів країни передбачається суха та сонячна погода.

Найбільш тепло у вівторок буде знову ж таки в Криму – до +8°.

На Півночі, Заході, Сході та в Центрі денна температура повітря становитиме від -1° до +3°, нічна – від -2° до -6°.

Погода в середу, 2 лютого

У середу опадів не передбачається лише на Півночі та в Центрі (у Черкаській та Вінницькій областях).

На Заході та на Сході, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, йтиме сніг, мокрий сніг та мокрий сніг із дощем, а на Півдні він переходиме в дощ.

У Криму 2 лютого температура повітря зросте ще на градус – до +9°.

До +5° цього дня буде в Херсонській області.

На Півночі температура повітря удень подекуди опускатиметься до -3°, на Заході та в Центрі становитиме до +1°.

Погода в четвер, 3 лютого

У четвер дощ із снігом залишиться на Сході. На Півдні так само, як і напередодні, йтиме дощ. У решті областей – мінлива хмарність і лише вночі подекуди можливий сніг.

На Півночі збережеться морозна погода – до -3° удень та -8° уночі. До +1° буде на Заході та в Центрі.

На Сході стовпчики термометрів піднімуться до +3° (у Донецькій та Луганській областях) та до +7° у Криму.

Погода в п’ятницю, 4 лютого

До кінця робочого тижня можливий мокрий сніг лише в окремих областях на Заході. На решті території – без істотних опадів та мінлива хмарність.

Крім того, 4 лютого посиляться нічні морози.

Так, на Півночі вдень має бути до -7°, а вночі – до -11°.

На градус “тепліше” буде в центральних областях – до -6°, на два – на Сході – до -5° та на три – на Заході – до -4°.

На Півдні в п’ятницю температура повітря вдень коливатиметься від -1° до +1°.

Погода в лютому 2022 року в Україні має бути характерною для цього періоду.

Температура повітря триматиметься в межах від 0 до -4°. На Закарпатті, на півдні Одеської області та в Криму може бути до +1.

Яка кількість опадів очікується в останній місяць зими, читайте в матеріалі.