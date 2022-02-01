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Факты / Мир

Британия выделяет Украине £2 млрд на инфраструктуру и энергетику – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Британия выделяет Украине £2 млрд на инфраструктуру и энергетику – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном о расширении партнерства и либерализации торговли между нашими странами.

Он уточнил, что уже зафиксирован рост объемов двусторонней торговли между Украиной и Британией на 60%. 

– Мы хотим расширять партнерство во всех сферах. Мы договорились начать переговоры о дальнейшей либерализации торговли. Кроме средств для военно-морского флота Украины Британия выделяет почти 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных и взаимовыгодных сферах. В частности: инфраструктуре и энергетике. 

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Фото: Офис президента

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