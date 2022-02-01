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Британія виділяє Україні £2 млрд на інфраструктуру та енергетику – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Британія виділяє Україні £2 млрд на інфраструктуру та енергетику – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном про розширення партнерства та лібералізацію торгівлі між нашими країнами.

Він уточнив, що вже зафіксовано зростання обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Британією на 60%.

– Ми хочемо розширювати партнерство у всіх сферах. Ми домовилися розпочати переговори щодо подальшої лібералізації торгівлі. Окрім коштів для військово-морського флоту України Британія виділяє майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних та взаємовигідних сфер. Зокрема: інфраструктуру та енергетику, – сказав президент.

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Фото: Офіс президента

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