Во вторник, 1 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил, что Британия решила выделить Украине £1,7 млрд на строительство украинского флота.

– Ценим содействие и практическую помощь со стороны Британии. Это – 1,7 млрд фунтов стерлингов для военно-морского флота Украины, построение современных украинских военно-морских баз, пакет безопасности и вооружения. Кроме этого, мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности, стабильности в Черноморском регионе и активизацию взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности, – сказал президент Украины во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Он уточнил, что в позапрошлом году Украина и Британия подписали соглашение о сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве, которое успешно работает.