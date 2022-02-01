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Факты / Мир

На строительство флота: Британия выделит Украине £1,7 млрд

Анастасия Гевко редактор ленты
На строительство флота: Британия выделит Украине £1,7 млрд

Во вторник, 1 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил, что Британия решила выделить Украине £1,7 млрд на строительство украинского флота.

– Ценим содействие и практическую помощь со стороны Британии. Это – 1,7 млрд фунтов стерлингов для военно-морского флота Украины, построение современных украинских военно-морских баз, пакет безопасности и вооружения. Кроме этого, мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности, стабильности в Черноморском регионе и активизацию взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности, – сказал президент Украины во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Он уточнил, что в позапрошлом году Украина и Британия подписали соглашение о сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве, которое успешно работает.

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Фото: Офис президента

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