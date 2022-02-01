У вівторок, 1 лютого, президент Володимир Зеленський повідомив, що Британія вирішила виділити Україні £1,7 млрд на будівництво українського флоту.

– Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Британії. Це – 1,7 млрд фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України, побудова сучасних українських військово-морських баз, пакет безпеки та озброєння. Крім цього, ми домовилися про спільні дії для забезпечення миру, безпеки, стабільності в Чорноморському регіоні та активізацію взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки, – сказав президент України під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Він уточнив, що позаминулого року Україна та Британія підписали угоду про співпрацю, вільну торгівлю та партнерство, яка успішно працює.