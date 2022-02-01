Обыски у бывших руководителей Нафтогаза и Укртрансгаза связаны с незаконным отчуждением в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн, объяснили в Государственном бюро расследований.

Речь идет о расследовании отчуждения 305 млн кубометров газа должностными лицами этих государственных компаний при соучастии с другими лицами.

В частности, следователи ГБР проверяют информацию о правомерности возврата Нафтогазом долга коммерческим структурам, возникшего более 20 лет назад.

– Руководство НАК Нафтогаз Украины по обращению АО Укртрансгаз согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований, – объясняют в ведомстве.

Вскоре Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020-го вывести из собственности государства 305 млн куб. м газа. Эксперты оценили нанесенный ущерб в 2 млрд 182 млн грн.

Следователи также установили, что бывший руководитель Нафтогаза, которым на тот момент был Андрей Коболев, подписал решение акционера Укртрансгаза по мировым соглашениям без согласования наблюдательного совета НАК.

Детективы ГБР 1 февраля провели обыски у бывших руководителей НАК Нафтогаз Украины. Следственные действия связаны с расследованием уголовного производства по факту незаконного отчуждения природного газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.

Фамилий в ведомстве не назвали, но известно, что в указанный период главой Нафтогаза был Андрей Коболев. Он возглавлял компанию с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года.