ГБР пришло с обысками к бывшему руководству Нафтогаза

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывших руководителей НАК Нафтогаз Украины, в офисе Укртрансгаза и у руководителей частных предприятий.

В ведомстве объяснили, что следственные действия связаны с расследованием уголовного производства по факту незаконного отчуждения природного газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.

Остальные детали обещают сообщить позже.

В то же время, по данным СМИ, речь идет о бывшем председателе правления Нафтогаза Андрее Коболеве.

28 апреля 2021 года Кабмин уволил главу правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, возглавлявшего компанию с с 26 марта 2014 года.

Такое решение объяснили неудовлетворительной работой компании в течение 2020 года. Место главы Нафтогаза занял Юрий Витренко, до этого исполнявший обязанности министра энергетики.