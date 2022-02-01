Обшуки у колишніх керівників Нафтогазу та Укртрансгазу пов’язані із незаконним відчуженням у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн, пояснили у Державному бюро розслідувань.

Йдеться про розслідування відчуження 305 млн кубометрів газу посадовцями цих державних компаній за співучасті з іншими особами.

Зокрема, слідчі ДБР перевіряють інформацію щодо правомірності повернення Нафтогазом боргу комерційним структурам, що виник понад 20 років тому.

– Керівництво НАК Нафтогаз України за зверненням АТ Укртрансгаз погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав, – пояснюють у відомстві.

Згодом Господарський суд Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020-го вивести з власності держави 305 млн куб. м газу. Експерти оцінили завдані збитки у 2 млрд 182 млн грн.

Слідчі також встановили, що колишній керівник Нафтогазу, яким на той момент був Андрій Коболєв, підписав рішення акціонера Укртрансгазу щодо мирових угод без погодження наглядової ради НАК.

Детективи ДБР 1 лютого провели обшуки у колишніх керівників НАК Нафтогаз України. Слідчі дії пов’язані з розслідуванням кримінального провадження за фактом незаконного відчуження природного газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.

Прізвищ у відомстві не назвали, але відомо, що у зазначений період головою Нафтогазу був Андрій Коболєв. Він очолював компанію з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року.