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Факты / Мир

Это будет трагическим просчетом: Борис Джонсон предостерег Путина от вторжения в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предостерег президента России Владимира Путина от очередного нападения на Украину и предупредил, что это будет “трагическим просчетом”.

– Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, уважающий как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону, – говорится в заявлении Даунинг-стрит по результатам разговора 2 февраля.

Джонсон также добавил, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в Альянсе. 

– Это право в полной мере распространяется на Украину, – сказано в сообщении.

Британский премьер в очередной раз напомнил главе Кремля, что НАТО является оборонительным альянсом.

– Лидеры согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры, – резюмировали в заявлении.

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Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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