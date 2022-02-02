Это будет трагическим просчетом: Борис Джонсон предостерег Путина от вторжения в Украину

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предостерег президента России Владимира Путина от очередного нападения на Украину и предупредил, что это будет “трагическим просчетом”.
– Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, уважающий как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону, – говорится в заявлении Даунинг-стрит по результатам разговора 2 февраля.
Джонсон также добавил, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в Альянсе.
– Это право в полной мере распространяется на Украину, – сказано в сообщении.
Британский премьер в очередной раз напомнил главе Кремля, что НАТО является оборонительным альянсом.
– Лидеры согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры, – резюмировали в заявлении.