Во вторник, 1 февраля, в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

По результатам переговоров Джонсон и Зеленский провели пресс-конференцию, на которой рассказали о новых договоренностях и ответили на вопросы журналистов.

О чем удалось договориться Владимиру Зеленскому и Борису Джонсону и какие самые главные заявления сделали президент Украины и премьер Великобритании – читайте в материале Фактов ICTV.

Экономика

Украина и Британия договорились о расширении партнерства и либерализации торговли между странами.

Так, по словам Зеленского, уже зафиксирован рост объемов двустороннего товарооборота между Украиной и Британией на 60%.

Также Британия выделяет почти 2 млрд фунтов стерлингов на инфраструктуру и энергетику Украины.

Флот

Президент Зеленский рассказал, что договорился с Борисом Джонсоном о выделении Украине £1,7 млрд на военно-морской флот, построение современных украинских военно-морских баз, пакет безопасности и вооружение.

Санкции

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили комплекс мер по сдерживанию России.

Зеленский напомнил, что, по его мнению, любые меры могут быть действенны только до, а не после агрессии РФ.

Борис Джонсон, в свою очередь, предупредил, что санкции против России будут “моментальными” и активируются в ту же минуту, как нога солдата Российской Федерации решится ступить на землю Украины.

Война

Президент Зеленский утверждает, что в случае российской эскалации не будет войны между Украиной и РФ.

Вместо этого – будет полномасштабная война в Европе.

Он связывает это с тем, что с 2014 года Украина сильно изменилась: как общество, армия и государство.

А потому, по его мнению, теперь агрессия РФ не закончится оккупацией какого-то города или какой-то территории.

– А будет, к сожалению, трагедия, если начнется мощная эскалация против нашего государства. А потому я откровенно говорю, что это не будет война между Украиной и Россией, это будет полномасштабная война в Европе. Потому что никто не отдаст больше своих территорий и людей, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Борис Джонсон же назвал возможное вторжение России в Украину “политической и гуманитарной, а также военной катастрофой” как для РФ, так и для всего мира.

– И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина, – подчеркнул Джонсон.

Российские войска возле украинских границ

По данным премьера Великобритании, РФ стянула к украинской госгранице более 100 тыс военных. Он оценил это как самую большую враждебность России к Украине за последние годы.

– Потенциально Россия может разместить еще 30 тыс. военных в Беларуси. По сравнению с этим развертывание 30-тысячных сил РФ в Крыму в 2014 году кажется даже незначительным. Но с тех пор умерло свыше 13 тыс. украинцев, а саму Украину втянули почти в десятилетие войны, – отметил Борис Джонсон.

Президент Украины, комментируя заявление Кремля о якобы отводе российских войск от наших границ, подчеркнул, что “не радовался бы заранее”.

– Мы очень этого ждем. Это очень важный сигнал. Но я бы не радовался заранее. В прошлом году РФ сказала, что она проводит учения, отвела войска, но потом вернула большую часть отведенных войск. Это запугивание, психологическое давление. Мы видим лишь некоторые ротации сейчас, – сказал Зеленский.

Союз Украины, Британии и Польши

Президент рассказал, что работа над созданием союза Украины, Британии и Польши уже началась на уровне министров иностранных дел. Однако детально о союзе объявят только после начала его работы на уровне лидеров стран.

Зеленский анонсировал, что это будет площадка для решения вопросов по безопасности и торговле.

Минские соглашения

Владимир Зеленский высказал недовольство Минскими соглашениями, но заявил, что “нужно что-то делать”, чтобы способствовать деоккупации украинских территорий. Он признал, что Украина относится к Минским соглашениям ответственно, и это, по его словам, “к сожалению, единственный формат, который работает”.

Президент добавил, что параллельно с Нормандским форматом Киев ведет переговоры о трех- либо двусторонних переговорах с Российской Федерацией.

О Путине

Премьер-министр Британии анонсировал, что проведет обещанный разговор с Владимиром Путиным по эскалации РФ на украинской границе 2 февраля.

Он добавил, что Путин держит “пистолет у головы Украины” и заявил, что президент РФ пытается навязать новые зоны влияния.

Джонсон предупредил, что амбиции Кремля не ограничатся Украиной – в его интересы также входят Молдова, Грузия и ряд других стран в Европе.

Опасность вторжения РФ не преувеличена

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Британии Джонсон заявил, что Запад не преувеличивает опасность вторжения РФ в Украину, так как об этом свидетельствуют данные разведки.

РФ готовится к скорой военной кампании, утверждает он.

Президент Украины, в свою очередь, указал, что предугадать, что произойдет дальше – невозможно, а потому стоит готовиться к худшему.

В связи с этим Владимир Зеленский напомнил про 2014 год, во время событий которого большинство украинцев не ожидали нападения России и многие – не верили в то, что это действительно происходит.