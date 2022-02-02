Це буде трагічним прорахунком: Борис Джонсон застеріг Путіна від вторгнення в Україну

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон застеріг президента Росії Володимира Путіна від чергового нападу на Україну та попередив, що це буде “трагічним прорахунком”.

– Прем’єр-міністр висловив глибоке занепокоєння нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною. Він наголосив на необхідності знайти шлях уперед, який поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону, – йдеться у заяві Даунінг-стріт за результатами розмови 2 лютого.

Джонсон також додав, що у відповідності до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право претендувати на членство в Альянсі.

– Це право повною мірою поширюється на Україну, – йдеться у повідомленні.

Британський прем’єр укотре нагадав главі Кремля, що НАТО є оборонним альянсом.