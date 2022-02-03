Количество заявлений на получение загранпаспорта за последние два месяца выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос Фактов ICTV.

В течение декабря-января 2020-2021 годов территориальными органами и подразделениями ГМС (без зарубежных дипломатических учреждений МИД) принято 193 282 заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а в декабре-январе 2021-2022 годов принято 329 383 заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу (рост на 70,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), — говорится в ответе Государственной миграционной службы.

В то же время, отмечают, что задержек в изготовлении документов нет.

Напомним, именно за последние несколько месяцев в информационном пространстве активно появлялись новости о высокой вероятности полномасштабного вторжения России, многие украинцы начали записываться в терроборону.