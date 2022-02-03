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Факти / Україна

Кількість заяв на закордонні паспорти зросла на 70%

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту
Паспорт, документи, ДМС, ЦНАП

Кількість заяв на отримання закордонного паспорта за останні два місяці зросла на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит Фактів ICTV.

Протягом грудня-січня 2020-2021 років територіальними органами і підрозділами ДМС (без закордонних дипломатичних установ МЗС) прийнято 193 282 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а в грудні-січні 2021-2022 років прийнято 329 383 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (зростання на 70,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), – ідеться у відповіді Державної міграційної служби.

Водночас зазначають, що затримок у виготовленні документів немає.

Нагадаємо, саме за останні кілька місяців в інформаційному просторі активно з’являлися новини про високу імовірність повномасштабного вторгнення Росії, чимало українців почали записуватися до тероборони.

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Фото: Depositphotos

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