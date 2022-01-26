До конца февраля этого года подразделения территориальной обороны во всей Украине будут укомплектованы, по меньшей мере, на 70%. Речь идет о формировании штата терробороны мирного времени, общая численность которого должна составить 10 тыс. человек.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр обороны Украины Алексей Резников.

Он рассказал о деталях реализации закона Украины Об основах национального сопротивления. По словам министра, необходимая база для его выполнения уже сформирована.

Резников напомнил, что национальное сопротивление имеет три составляющие: движение сопротивления, территориальная оборона и система подготовки граждан к сопротивлению.

Основой системы территориальной обороны являются Силы территориальной обороны ВСУ. То есть, терроборона является отдельным родом сил в составе ВСУ.

Резников объяснил, что в состав Сил территориальной обороны входят: командование, четыре региональных управления (Восток, Запад, Юг, Север), 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве) и около 150 батальонов.

– В настоящее время все эти структуры уже созданы и разворачиваются, — отметил министр.

Резников добавил, что Силы терробороны состоят из трех компонентов:

• Штат мирного времени численностью 10 тыс. человек. Это профессиональные военные, формирующие ядро батальонов и бригад.

• Штат особого периода, который будет состоять из около 130 тыс. человек. Это обычные граждане, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве Сил терробороны. Они будут находиться под командованием военных. Государство закрепит за ними штатное оружие и будет проводить учения с их участием.

• Добровольческие формирования территориальных общин. Они могут быть созданы исключительно в случае, если с такой инициативой выступит командование Сил терробороны, а главнокомандующий ВСУ примет соответствующее решение. Такие добровольческие формирования территориальных общин могут создаваться в маленьких населенных пунктах, например, в поселках, но не в крупных городах. Они будут выполнять вспомогательные функции (охрана объектов, наблюдение и т.д.). Добровольческие формирования будут создаваться, если имеющегося потенциала терробороны будет недостаточно.

По словам Резникова, сегодня происходит развертывание штата терробороны мирного времени.

– Во всех приграничных регионах бригады уже получили более 70% возможностей, что позволяет выполнять все задачи. До конца февраля этого года подразделения терробороны будут укомплектованы не менее чем на 70% по всей территории Украины, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что параллельно начато заключение контрактов с резервистами, которые войдут в штат особого периода.

Министр добавил, что сейчас первоочередной необходимостью является обустройство мест дислокации, поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей.

Минобороны постепенно обеспечит Силы территориальной обороны оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты. В то же время остается вопрос состояния помещений, где будут размещаться силы терробороны, подключения их к коммуникациям и обеспечения транспортом. Для решения этих проблем подключат местные власти.

В общей сложности, по словам Резникова, для размещения сил терробороны необходимо 2,7 млрд грн.

– По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации, с точки зрения коммунально-материального характера, это 2 млрд 772 млн грн, – рассказал Резников.

Недавно министр обороны Алексей Резников рассказывал, что в Украине развертывание территориальной обороны продолжается круглосуточно. В Минобороны работают над тем, чтобы максимально упростить процедуры и цифровизировать их.